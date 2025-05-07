Trump'ın Meme Coin’i analiz edildi: Sadece 58 cüzdana kazandırdı, 764 bin kişi zararda!

Blockchain analiz firması Chainalysis tarafından paylaşılan yeni verilere göre, Donald Trump’ın adını taşıyan meme coin $TRUMP, yatırımcılar arasında büyük gelir eşitsizliğine neden oldu.

CNBC ile paylaşılan analizde, yaklaşık 2 milyon cüzdanın token satın aldığı, ancak bu yatırımcıların çoğunluğunun beklediği kazancı elde edemediği belirtildi.

Rapora göre, yaklaşık 764 bin cüzdan $TRUMP yatırımıyla zarar etti. Kaybeden cüzdanların büyük kısmının daha düşük miktarlarda token tuttuğu görülüyor.

'Şanslı 58'in toplam kazançları 1,1 milyar dolar!

Öte yandan yalnızca 58 cüzdanın her biri 10 milyon dolardan fazla kazanç elde ettiği ve bu 58 cüzdanın toplam kazancının yaklaşık 1,1 milyar doları bulduğu aktarıldı.

TRUMP Token'ın arzının büyük bir bölümü, Fight Fight Fight LLC. ve CIC Digital LLC. adlı iki kuruluş tarafından kontrol ediliyor.