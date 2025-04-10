Trump'ın 'tarifelere ara' kararı Bitcoin'e de yaradı!

Küresel piyasalarda, Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle askıya aldığını duyurmasının ardından pozitif bir seyir öne çıkarken kripto varlıklar da bu iyimser havadan olumlu etkiledi.

Trump’ın erteleme kararının ardından küresel piyasalar hızla toparlanırken lider kripto varlık 77 bin 500 dolardan 83 bin 500 dolara, Ethereum ise 1.484 dolardan 1.689 dolara yükseldi.

Saat 10.40 itibarıyla ise Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,57 yükselişle 81 bin 510 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise yüzde 6,99 yükselişle 1.592 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Solana yüzde 7,20 yükselişle 114,93 dolardan işlem görürken XRP yüzde 8,62 yükselişle 1,99 dolardan, Dogecoin ise yüzde 7,04 yükselişle 0,16 dolardan işlem görüyor.

Trump Çin'i negatif ayrıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin hariç birçok ülkeye uygulanan karşılıklı gümrük tarifelerinin 90 gün süreyle askıya alındığını açıkladı. Ancak Çin’e yönelik tarifeler yüzde 104’ten yüzde 125’e çıkarıldı.

Trump, bu kararın sadece misilleme yapmayan ülkeleri kapsadığını belirtirken, geçici dönemde tüm ülkeler için yüzde 10’luk temel tarifenin yürürlükte kalacağını ifade etti.

Açıklama, Çin’in ABD mallarına uyguladığı tarifeleri yüzde 34’ten yüzde 84’e yükseltmesinin hemen ardından geldi. Çinli yetkililer kararı “hatalar zinciri” olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Trump’ın erteleme kararının ardından küresel piyasalar hızla toparlandı. S&P 500 endeksi yüzde 8,51, Nasdaq yüzde 10,77 ve Dow Jones yüzde 7,27 oranında yükseldi.

Son günlerde yüzde 60 seviyesini aşarak endişe yaratan VIX volatilite endeksi, 34,54’e gerileyerek piyasalarda tansiyonun bir miktar düştüğüne işaret etti.

Kripto varlıklar da bu iyimser havadan olumlu etkiledi.

Paul Atkins’in SEC başkanlığı onaylandı

Diğer bir yandan dün ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı için aday gösterdiği Paul Atkins’i 44’e karşı 52 oyla onayladı.

Atkins, kripto dostu yaklaşımıyla tanınan eski bir Wall Street danışmanı ve 2002–2008 yılları arasında SEC komiseri olarak görev yapmış bir isim. Atkins, yeni görevinde, 20 Ocak’tan bu yana geçici başkanlık görevini yürüten Mark Uyeda'nın yerini alacak.

Atkins’in göreve gelişiyle birlikte SEC’in, Trump döneminde başlatılan ve sektörü doğrudan dinlemeyi amaçlayan “Kripto Görev Gücü” gibi uygulamaları sürdürmesi bekleniyor.

Fortune’un haberine göre, Atkins’in kripto saklama platformu Anchorage Digital ve tokenizasyon firması Securitize gibi toplamda 6 milyon dolara kadar kripto yatırımı bulunuyor.

Atkins, Senato’da yaptığı konuşmada önceliğinin dijital varlıklar için net, tutarlı ve ilkesel bir düzenleyici zemin oluşturmak olduğunu ifade etti.