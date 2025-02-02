Trump'ın tarifeleri kripto paraları vurdu! Bitcoin'den sert düşüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasına karar vermesi, küresel ticaret dengelerini sarsarken, finansal piyasalarda da ciddi dalgalanmalara yol açtı. Karar, yüksek enflasyon endişelerini artırarak, kripto para piyasasında da önemli düşüşlere sebep oldu. Trump'ın gümrük tarifelerini devreye alma kararı, salı günü yürürlüğe girecek.

Bitcoin ve Altcoin'lerde sert düşüşler

Trump'ın kararı, kripto para piyasasını doğrudan etkiledi. Cuma günü 106 bin dolardan işlem gören Bitcoin, şu sıralarda 100 bin doların altına düştü. Piyasa değeri açısından ikinci büyük kripto para olan Ether ise yüzde 5 oranında değer kaybetti.

Bazı altcoin'lerde daha büyük düşüşler görüldü. Özellikle Terra Luna krizine benzer bir durumun yaşanabileceği tartışılan THORChain (RUNE), yüzde 40’tan fazla değer kaybetti. Ayrıca, Donald Trump’ın resmi meme coin’i olarak bilinen TRUMP token da yüzde 20’ye yakın bir düşüş yaşayarak günün en çok değer kaybeden varlıkları arasında yer aldı.

Piyasalarda gözler yeni haftada

Kripto para piyasalarındaki bu sert düşüşün, hisse senedi piyasaları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz hafta ABD hisse senedi piyasalarında, S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri, Beyaz Saray’ın gümrük vergisi kararının ardından değer kaybederek haftayı düşüşle tamamladı. Pazartesi günü piyasaların göstereceği hareketlilik, hem hisse senetleri hem de dijital varlıklar için kritik bir belirleyici olacak.