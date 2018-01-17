Trump'ın Wall Street'te bir yılı

17 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurumlar vergisi oranını indirme planıyla ABD'li firmaların gelirlerinin artış göstermesi beklenirken, yatırımcıların Amerikalı şirketlerin hisselerine yönelik talebi de arttı.

New York borsasında endeksler, Trump'ın 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturmasıyla 12 Ocak 2018'e kadar yüzde 22 ila yüzde 31 arasında artış kaydetti.

Söz konusu tarihler arasında Dow Jones Sanayi Endeksi 19.827 puandan 25.803 puana tırmanarak yüzde 30,1 artış gösterirken, Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi 2.271 puandan 2.786 puana yükselerek yüzde 22,7, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5.555 puandan 7.261 puana ulaşarak yüzde 30,7 kazanç sağladı.

Trump, Obama'nın gerisinde kaldı

New York borsasının rekor seviyeye ulaşması konusunda Trump'ın sık sık sosyal medyadan paylaşım yapması dikkati çekti.

Trump, 7 Ocak'ta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Borsa, sadece rekor kırarak değil, istihdam da yaratarak ülkemize katkıda bulunuyor" ifadesini kullanırken, 4 Ocak'ta da "Borsa, yeni bir rekor kırdı. Obama, bu rakamları yakalasaydı dünyadaki en büyük haber olurdu" yorumunda bulundu.

Öte yandan, New York borsasının performansı, Trump'ın ilk yılında selefi Barack Obama'nın Beyaz Saray'daki ilk yılına kıyasla geride kaldı.

ABD ekonomisinin gerilediği ve küresel finansal krizin en ağır hissedildiği dönemde ABD Başkanı olan Obama'nın ilk yılında, S&P 500 ve Nasdaq Teknoloji endeksleri, Trump'ın ilk yılına kıyasla çok daha iyi bir performans sergilemişti.

20 Ocak 2009 ila 15 Ocak 2010 dönemindeki ilk yılda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 28, Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi yüzde 33,8 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 50,5 kazanç sağlamıştı.

Gerileyen dolar Trump'a destek oldu

Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılında Amerikan doları gerilerken, altın ve 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yükseliş kaydetti.

Buna göre, 20 Ocak 2017-12 Ocak 2018 döneminde, altının ons fiyatı 1.204 dolardan 1.334 dolara yükselerek yüzde 10,8 artış gösterdi. Söz konusu dönemde 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi de yüzde 2,467 seviyesinden yüzde 2,550 seviyesine yükselerek 3,36 puan arttı.

Aynı dönemde Amerikan dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine karşı değerini ölçen "Uluslararası Dolar Endeksi" yüzde 9,9 değer kaybederek 100,69'dan 90,73'e geriledi.

Amerikan dolarının diğer para birimlerine göre değerinin düşmesi, ABD'nin ihracat hacmini artırarak ülkenin ticaret açığını düşürmek isteyen Trump için olumlu bir gelişme oldu. Trump, başkanlık koltuğundaki ilk 100 gününde ABD dolarının diğer para birimlerine karşı çok güçlü olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA