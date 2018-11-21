Trump'tan Suudi Arabistan'a petrol teşekkürü

21 Kasım 2018

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarına ilişkin yeni bir değerlendirmede bulundu. Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Trump, petrolde düşüşü "vergi indirimi" olarak niteledi.

Trump mesajında, "Petrol fiyatları düşüyor. Muhteşem! Amerika ve dünya için büyük bir vergi indirimi gibi. Teşekkürler Suudi Arabistan fakat daha aşağı gitmeli" ifadelerini kullandı.

Dün yüzde 4,50 gerileyen Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 1,50'lük artışla 64 doların hemen altında yer alıyor. Batı Teksas petrolü de dünkü düşüşün ardından yüzde 1,30 yükselişle 55 dolara yakın.

Trump, 'Kaşıkçı' olayıyla ilgili olarak dün, Suudi Arabistan'la yapılan ticari anlaşmalardan vazgeçmeyeceklerini belirterek, "100 milyarlarca dolardan vazgeçmeyeceğiz. Eğer vazgeçersek petrol fiyatları tavan yapacak." ifadesini kullanmıştı.