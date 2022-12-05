TSKB, AIIB ile 200 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza attı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 200 milyon dolar tutarında iklim değişikliği azaltım ve uyum temasında kredi anlaşması imzaladı. TSKB’nin 2018 yılında AIIB’den temin ettiği 200 milyon dolarlık Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı kredisinin devamı niteliğindeki kredi, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri ödeme garantisi altında temin edildi. Paris İklim Anlaşması ile uyumlu olan bu fonla Türkiye’nin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliği kaynaklı azaltım ve uyum ile bunlara destek veren sanayilerin yatırımlarına finansman sağlanacak.

"İklim yatırımlarına finansman sağlayacağız"

TSKB’nin AIIB’den özel sektörün yeşil yatırımlarına aktarmak üzere temin ettiği kredi hakkında değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç; Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın dünya çapında ilk kez bir bankaya özel sektör yatırımlarına aktarılmak üzere sağladığı kredi anlaşmasını Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri ödeme garantisi altında 2018 yılında imzalamıştık. Bu anlaşma kapsamında toplam kurulu gücü 479.6 MW düzeyinde olan 6 adet yenilenebilir enerji projesini finanse ettik. Bu yeni anlaşmamızla, AIIB ile uzun soluklu iş birliğimizin ikinci fazına geçiyoruz. 200 milyon dolar tutarındaki ilave fonla Türkiye’nin Paris Anlaşması kapsamındaki rota ve hedeflerini destekleyecek şekilde iklim yatırımlarına finansman sağlayacağız. Bu finansmanlarda iklim değişikliğinin etkilerini azaltıcı ve bu etkilere uyum yönündeki projelere odaklanacağız. Böylelikle ülkemiz üretim sektörünün düşük karbonlu ekonomiye geçişişini destekleyeceğiz. Bu önemli anlaşmayı Bankamıza ve ülkemize duyulan güvenin bir işareti olarak görüyor, AIIB ile iş birliğimizi güçlendirmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Geleceğimizi iklim riskleri şekillendirirken, kredi portföyünün yaklaşık yüzde 93’ü BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlantılı ve yüzde 62’si sadece iklim ve çevre odaklı yatırımlardan oluşan bir banka olarak, rotamız iklimi önde tutarken ‘sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık’ olmaya devam edecek” dedi.

“Sağladığımız finansmanın en az yüzde 50’sini iklim çözümlerine aktarmayı amaçlıyoruz"

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan AIIB Yatırım Operasyonları 2. Bölge’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy ise, “AIIB’nin ‘Enerji Sektörü Stratejisi’ rehberliğinde sürdürülen ve ‘Yarının Altyapısının Finansmanı’ odağında belirlediğimiz dört tematik öncelikle uyum içinde olan bu proje, TSKB ile 2018 yılında, Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi Programının birinci fazıyla başlayan başarılı iş birliğimizin devamı niteliğini taşıyor. AIIB olarak belirlediğimiz iddialı iklim hedefleri doğrultusunda, sağladığımız finansmanın en az yüzde 50’sini iklim çözümlerine aktarmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin de dahil olduğu üyelerimizi yeşil hedeflere ve böylelikle küresel iklim gündemine katkı yönünde desteklemeye kararlıyız” dedi.