TSKB, döviz cinsi tahvil ihracı için 7 bankaya yetki verdi
TSKB, daha önce açıkladığı program kapsamında yabancı para cinsi tahvil ihracı için 7 bankaya yetki verdi.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) yurt dışında satışı planlanan yabancı para cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi.
Banka, söz konusu yetkiyi daha önce açıkladığı, 1.4 milyar dolara kadar olan 'Medium Term Note' programı kapsamında verdi.
Bankadan KAP'a yapılan açıklamada; ihraçla ilgili olarak BNP Paribas, Commerzbank, ING Bank, Societe Generale, Bank ABC, SMBC Nikko ve Unicredit'ten oluşan bankaların yetkilendirildiği belirtilerek, yatırımcı görüşmelerinin yapılacağı ifade edildi.
Kaynak: Reuters