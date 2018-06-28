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TSKB, sendikasyon için yetki verdi

TSKB, Commerzbank, Filiale Luxemburg koordinatörlüğündeki uluslararası bankalar konsorsiyumuna sendikasyon kredisi temini için yetki verdi.

TSKB, sendikasyon için yetki verdi
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Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB), banka tarafından, 367 gün vadeli euro ve dolar olmak üzere iki ayrı kredi diliminden oluşan sendikasyon kredisi temini için, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğündeki uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki verildiğini bildirdi.

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası  (TSKB) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, banka yönetim kurulunca verilen yetki çerçevesinde, banka tarafından, 367 gün vadeli euro ve dolar olmak üzere iki ayrı kredi diliminden oluşan sendikasyon kredisi temini için, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğündeki uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki verildiği ve bu kapsamda bir yetki anlaşması imzalandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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