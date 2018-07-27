TSKB’nin aktif büyüklüğü 35 milyar TL’ye ulaştı

27 Temmuz 2018

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

TSKB, 2018 yılının ilk yarısında toplam aktif büyüklüğünü yüzde 20,7 artırarak 35 milyar TL’ye ulaştırdı. Bankanın kredileri ise aynı dönemde yüzde 21,7 büyüme kaydederek 27,1 milyar TL oldu. TSKB’nin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 oranında artış göstererek 324,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

TSKB, ilk altı ayda, özkaynaklarını yüzde 3 artışla 3,7 milyar TL’ye taşırken, yıllık bazda yüzde 17,7 özkaynak getiri oranı ve yüzde 2,0 aktif getiri oranına imza attı.

Güçlü finansmanla güçlü destek

TSKB’nin 2018 yılının ilk yarısında, gerek yurt içi gerekse küresel eksendeki risklere rağmen rağmen başarılı bir performans gösterdiğine dikkat çeken TSKB Genel Müdürü Suat İnce şöyle devam etti: “TSKB olarak ülke ekonomisi ve sanayimizin gelişimi konusunda yürüttüğümüz bankacılık faaliyetlerimize, yurt dışından sağladığımız yeni kaynaklarla güç katıyoruz. Yakın zamanda Dünya Bankası ile 400 milyon ABD Doları tutarındaki Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi temalı kredi anlaşmasına imza attık. Türkiye genelinde kadının iş gücüne katılımını destekleyen ve buna uygun çalışma ortamı sunan özel sektör firmalarının işletme sermayesi ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak için temin ettiğimiz bu kaynakla ayrıca, kalkınmada öncelikli bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin finansman ihtiyaçlarına da çözüm sunacağız. Kredinin çok kısa sürede kullandırılacağına ve olumlu katkıların hızla görüleceğine inanıyoruz.

Öte yandan ay başında 11 ülkeden toplam 15 bankanın katılımıyla 220 Milyon ABD doları tutarında bir sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attık. Bu iki gelişme, TSKB’nin uluslararası piyasalardaki güçlü ve güvenilir algısı ile Türkiye’ye olan güvene işaret ediyor.”

Kapsayıcı kalkınma ve sürdürülebilirlik projelerine devam

TSKB’nin kapsayıcı kalkınma misyonuyla farklı alanlardaki projelere destek verdiğini hatırlatan İnce, “Banka olarak ilk altı aylık dönemde pek çok farklı endüstrinin sürdürülebilir dönüşümüne kaynak sağlamaya devam ettik. Yeni projelerimizde ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji, lojistik, kadın istihdamı projeleri ve APEX kredileri öne çıktı. Ülkemizin gücüne ve potansiyeline inanıyoruz. TSKB olarak, ülke kalkınmasına sunduğumuz katkıyı her dönemde olduğu gibi yine en üst seviyede tutacağız” dedi.