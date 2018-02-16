Tunus'un yeni Merkez Bankası başkanı belli oldu

16 Şubat 2018

Tunus parlamentosu, görevinden istifa eden Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifa eden Eş-Şazeli el-İyari'nin yerine 68 yaşındaki Mervan el-Abbasi'nin getirilmesini oy çokluğuyla onayladı.

Ülkenin 217 sandalyeli parlamentosunda oturuma katılan 157 milletvekilinden 134'ü, Abbasi'nin yeni Merkez Bankası Başkanı olması lehinde oy kullandı.

Paris Üniversitesinde doktora derecesi bulunan Abbasi, Dünya Bankasının Libya temsilcisi olarak görev yapıyordu.

Avrupa Parlamentosu (AP) geçen hafta Tunus'un kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda "yüksek riskli ülkeler listesi"ne alınmasına karar vermiş, bu karar daha sonra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından kabul edilmişti.

AB'nin kararı Tunus'ta tepkiyle karşılanmış, kendisine bağlı özel bir mali değerlendirme mekanizması bulunmayan AP'nin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Mali Eylem Görev Gücü (MENA/GAFI) tarafından hazırlanan bir raporu otomatik olarak kabul ettiği eleştirisi yapılmıştı.

AB'nin kararının ardından hükümet, Merkez Bankası Başkanı Eş-Şazeli el-İyari'nin görevden alınması için düğmeye basmış ve Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, İyari'nin yerine Dünya Bankasının Libya Temsilcisi olarak görev yapan Tunuslu ekonomi profesörü Mervan el-Abbasi'nin atanması kararını oylanmak üzere meclise sevk etmişti.

İyari, mecliste gerçekleştirilecek oylamayı beklemeden Başbakan Yusuf eş-Şahid'e istifa dilekçesini sunmuştu.

Kaynak: AA