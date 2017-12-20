Türk Eximbank, Japonya'da 'kaynak' buldu

20 Aralık 2017

Londra'da Türk iş dünyasının temsilcileriyle Avrupalı Türk Markalar Birliğinin (ATMB) düzenlediği toplantıda bir araya gelen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, yurt dışından fon sağlamak için yürüttüklerini çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, Türk şirketlerinin yurt içi ile Afrika ve Orta Asya ülkelerinde gerçekleştirmeyi planladıkları 3 milyar dolar tutarındaki projelerin finansmanına yönelik yurt dışındaki kurumsal yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu kapsamda aralık ayının ilk haftasında Japonya'da görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Dış fon kaynak çeşitliliğine gidilmesi yoluyla gerek Japonya’daki negatif faiz politikasından gerekse fon fazlası imkanlarından faydalanmanın mümkün olduğunu ifade eden Yıldırım, "Kabaca Japonya'da, henüz Japonya dışında bizim kullanma imkanı bulamadığımız 30 milyar dolarlık kaynak olduğu bilgisini edindik. 1997'den beri 20 yıldır çok istikrarlı bir şekilde çalıştığımız Japon Mizuho Bank yönetiminin bir planlaması oldu, o planlama çerçevesinde 15 ayrı kuruluşla toplantılar yaptık. Onun dışında da Japonya'da verdiğimiz resepsiyonda toplantı yapmadığımız kuruluşlarla da görüşme fırsatımız oldu. 2018, 2019 ve 2020 gibi bir dönemde fon arayışlarımızda yararlanabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

"Bu kaynağın belli bir kısmını Japonya'dan tedarik edebiliriz. Düşündüğümüz planlamanın yarıya yakın kısmını Japon piyasalarından önümüzdeki 3 yıllık periyotta tedarik edebiliriz diye düşünüyoruz." diyen Yıldırım, söz konusu finansmanın ihracatçılara 2018'in ikinci yarısından itibaren kullandırılacağını vurguladı.

Japonya'dan sonra Avrupa'da non-deal roadshow

Piyasa koşulları elverdiği ölçüde borçlanma imkanları üzerinde çalışmaya devam edeceklerini anlatan Yıldırım, "Başka ülkeler, coğrafyalar için de arayışlarımız var. Zaten Londra'da olmamızın ve bundan sonra da Avrupa'nın diğer kentlerinde benzer çalışmalar yapmamızın amacı da budur. Önümüzdeki aylarda Avrupa'nın diğer ülkelerinde de non-deal roadshow yapacağız. Bunu İsviçre'de, Danimarka'da, Avusturya'da yapabiliriz ama daha pek çoğunda yapabiliriz. Fransa'da yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA