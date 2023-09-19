Türk Eximbank'a 277 milyon dolar sendikasyon kredisi

İhracatın geliştirilmesi amacıyla şirketlere kredi veren Türk Eximbank, Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kuruluşu koordinatörlüğündeki bankalar konsorsiyumundanmurabaha sendikasyonu aldığını duyurdu.

Eximbank'ın açıklamasında şunlar kaydedildi: "Türk Eximbank, İslam Kalkınma Bankası'na bağlı Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kuruluşu (ITFC) koordinatörlüğündeki bankalar konsorsiyumundan 1 yıl vadeli 277 milyon dolar tutarında Murabaha sendikasyon kaynağı temin etti. İşleme Körfez bölgesinin önde gelen finansal kuruluşları katılım gösterdi."

Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, anlaşmaya ilişkin "Türk Eximbank olarak 2023 yılının başından bu yana tahvil ihraçları, sendikasyon kredileri ve uluslar üstü kurumlardan sağlanan borçlanmalar dâhil toplam 2.6 milyar dolar tutarında kaynak temin ettik" dedi.

Murabaha nedir?

İslam hukukundaki bir satış türünü tanımlayan murabaha, alış fiyatı veya maliyet üzerine bir miktar kâr ilâvesiyle yapılan satış anlamına geliyor.