Türk Eximbank'ın hedefi 40 milyar dolar destek

26 Eylül 2017

Eskişehir Ticaret Odası'nda (ETO) hizmet verecek Türk Eximbank İrtibat Bürosu'nun açılışına katılan Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türk Eximbank'ın bu yıl sonuna gelindiğinde İstanbul'da genel müdürlüğü, Ankara ve İzmir'de bölge müdürlüğü, toplamda 11 şubesi olan bir yapıya kavuşacağını belirtti.

Eskişehir de olduğu İstanbul'dan sonra en çok ihracat yapan 20 ilde, büyük organize sanayi bölgelerindeki ihracatçıların bulunduğu yerlerde Türk Eximbank'ın irtibat ofisinin bulunacağını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türk Eximbank olarak bu yıl iddialı hedefler koyduk. Reel olarak ihracatçılarımıza olan desteğimizi ihracat artışının üzerinde sağlamak zorundayız. Geçen yıl Türk ihracatına 33 milyar dolar katkıda bulunduk. Bu rakam Türkiye ihracatının yüzde 23'üne denk geliyor. Yıl sonundaki hedefimiz 40 milyar dolardır. Yıl sonunda Türkiye ihracatının yüzde 26'sına destek veren bir yapıya ulaşmayı hedefliyoruz."

"KOBİ'lere pozitif ayrımcılık uyguluyoruz"

Yıldırım, çalıştıkları ihracatçı sayısını artırmayı planladıklarına dikkati çekerek, geçen yıl sonu itibarıyla 7 bin 700 ihracatçı şirketle çalışırken, bugün 8 bin 575 ihracatçı şirkete ulaştıklarını bildirdi.

KOBİ'leri desteklemeye önem verdiklerine de değinen Yıldırım, "Eskişehir de KOBİ'ler bakımından önemli ve Türk Eximbank ile iyi çalışan bir kent. KOBİ'lere pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Türkiye ihracatında KOBİ'ler son derece önemli. Yüzde 55'e yakın ihracatımızı KOBİ'ler yapıyor. Geçtiğimiz aydan itibaren Türk Lirası kaynağımızın tamamını KOBİ'lere tahsis ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA