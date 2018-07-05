Türk Telekom hisseleri yükselişe geçti
Türk Telekom hisseleri üç bankanın şirketin yüzde 55 hissesini SPV aracılığıyla devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurduğu haberinin ardından yüzde 6 üzeri primli.
Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Ojer Telekomunikasyon'a ait Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na (RK) başvuruda bulundu.
Açıklama Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde devralma işlemleri hakkında görüş bildirim sayfasında yer aldı.
Türk Telekom hisseleri saat 15.34'te yüzde 6.26 primle 5.43 liradan işlem görüyor. BIST-100 ise yüzde 1.9 yükselişte.
Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger'e bağlı olan Ojer Telekomunikasyon 2013 yılında Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.
Bankalar krediyi yeniden yapılandırma müzakerelerinde teminat hisselere el koymayı değerlendiriyorlardı.
Bankalar Türk Telekom hisselerini kuracakları bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralacak.
Bankalar Türk Telekom'u almak için harekete geçti
Kaynak: Reuters