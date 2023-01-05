Türkiye, bu yıl da büyümede dünyadan pozitif ayrışacak

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, dünyadaki finansal düzenlemeler, riskler ve piyasaları yakından takip ettiklerini, yaşanacak olası zorluklar için yeni stratejiler geliştirdiklerini belirterek, “Her zaman olduğu gibi 2023’te de riskleri etkin bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Ülkemizin bölgesel ve küresel finans merkezi olma istek ve kararlılığında elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

Küresel ölçekte durgunluk yaşanıyor

Geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı ile tüm dünyada yaşanan zorlukların piyasalarda yaşanan oynaklıkla etkili olduğunu söyleyen Üstünsalih, küresel ölçekte bir durgunluk döneminin yaşandığını söyledi. VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih ülkelerin yüksek enflasyonu kontrol altına almak için sıkılaştırıcı para politikalarına başvurduğunu ancak bu durumun küresel durgunluğa ve belirsizliğe yol açtığının altını çizdi. Türkiye’de ise yatırım, üretim ve istihdamı önceleyen bir politika benimsediğini ve bu sayede küresel tehditleri fırsata çevirmeye odaklanıldığını ifade etti.

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, dünyada yaşanan küresel, siyasi ve ekonomik krizler, savaşlar ve belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin dinamizmini sürdürdüğünü, 3. çeyrekteki büyüme performansında bunun net şekilde görüldüğünü söyledi.

Kapsayıcı büyüme hayal değil

Dünyadaki resesyon beklentilerine karşın 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda Türkiye’nin potansiyelinin artırılmasına yönelik hedefler için ilerlediklerini belirten Üstünsalih, “Yüksek katma değerli üretimi önceleyen Türkiye ekonomisi için nitelikli istihdam oluşturan, enflasyon ve cari açık yaratmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve yabancı yatırımlarla desteklenen, yeşil dönüşümü dikkate alan dengeli, istikrarlı ve kapsayıcı bir büyüme hayal değil” ifadesini kullandı.

Üstünsalih, dünyadaki üretim ve tedarik haritaları değişirken Türkiye’nin coğrafi konum avantajı ve esnek üretim olanaklarıyla küresel ekonominin önemli üreticisi olma yönünde güçlü bir aday olduğunu ve Cumhuriyetin 100. yılında ön plana çıkacağını dile getirdi.

Türkiye 2023’te büyümede pozitif ayrışacak

“Ülkemiz demografik ve coğrafi özellikleri, güçlü ekonomisi, katma değeri yüksek üretim gücü sayesinde geçmişte olduğu gibi gelecekte de her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek dinamik bir yapıya sahip. Türkiye 2022’nin 3. çeyreğinde, dünyada küresel resesyon endişelerinin arttığı dönemde yüzde 3,9 ile güçlü büyümesini sürdürdü. Ülkemizin ayrıca 2023’te yüzde 3’lük büyümeyle OECD ülkeleri arasında en fazla büyüme gösteren ikinci ülke olması bekleniyor. Dolayısıyla bu tabloda Türkiye Ekonomi Modeli ve alınan tedbirlerin meyvelerini verdiğini söylemek mümkün.”

Kredilerin yüzde 35’i imalat sanayine

Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank olarak 2022 boyunca yaşanan gelişmeler doğrultusunda, mevcut ekonomi politikalarıyla uyumlu şekilde Türk lirasının değerini korumak için adımlar attıklarını söyledi. Sanayiciden KOBİ’ye, ticaret erbabından hane halkına kadar tüm müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanmaya devam ettiklerini belirten Üstünsalih, 2022’de uzun yıllardır yatırım yaptıkları dijitalleşme ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin de karşılığını aldıklarını kaydetti.