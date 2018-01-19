Türkiye ile EBRD arasında ortak fon kuruldu

19 Ocak 2018

Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) nezdinde 25 milyon euro tutarında bir işbirliği fonu oluşturuldu.

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile EBRD arasında oluşturulan işbirliği fonu ile bankanın Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapacağı projelerin teknik destek ve yatırım hibesi gibi ihtiyaçları karşılanacak.

İşbirliği Fonu kapsamında, "özel sektörün rekabet gücünün artırılması, girişimciliğe ve KOBİ’lere destek verilmesi, inovasyon ve bilgi temelli ekonomiye geçişin desteklenmesi, finans sektörünün geliştirilmesi, sürdürülebilir altyapı ve enerji verimliliğinin teşviki ve kapsayıcı ekonomi, iyi yönetişim ve cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi" alanlarındaki yatırımlar öncelikli olacak.

İlk ikili işbirliği fonu olarak dikkat çekiyor

Ülkenin belirlediği önceliklere göre tasarlanarak, finansmanı bütünüyle Türkiye tarafından üstlenilen söz konusu fon, üyesi olunan uluslararası kalkınma bankası nezdinde oluşturulan ilk ikili işbirliği fonu özelliği taşıyor.

Türkiye'nin projeleri ile sınırlı kalmayarak diğer ülkeleri de kapsayacak fon, EBRD nezdinde önemli bir yer tutacak.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu EBRD, 2009 yılından bu yana özel sektör ağırlıklı olmak üzere Türkiye'ye yaklaşık 10 milyar euro tutarında finansman sağladı. Türkiye, son 3 yıldır EBRD'nin en çok yatırım yaptığı ülke konumunda bulunuyor.

"Gurur duyuyoruz"

EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, Türkiye'ye yatırım yapmaya başladıklarından bu yana Türkiye'nin en iyi performans gösteren ülkelerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Chakrabati yaptığı konuşmada, EBRD olarak Türkiye için yaptıklarından dolayı gururlu olduklarını belirtti.

"Bugün burada bulunmak büyük bir zevk" ifadelerini kullanan Chakrabarti, Türkiye'ye son 3 senedir 5,4 milyar euro yatırım yaptıklarını bildirdi.

Chackrabati "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetimi sunmak istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye şu ana kadar 10 milyar euro yatırım yaptıklarını dile getiren Chakrabarti, EBRD'nin Türkiye'de büyük sonuçlar elde ettiğini kaydetti.

Chakrabarti, birçok sektörde yatırım yaptıklarını söyledi. Türkiye'ye yatırım yapmaya başladıklarından bu yana Türkiye'nin en iyi performans gösteren ülkelerden bir tanesi olduğunu aktaran Chakrabarti, Türkiye'de özel sektörün ve EBRD'nin bundan önce büyük işler başardığını vurguladı.

Chakrabarti, "Donör Fonu"nun gelecek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA