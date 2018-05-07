Türkiye, kripto para borsalarında ilk 5'te

07 Mayıs 2018

EVRİM KÜÇÜK

2017'nin en gözde yatırım araçlarından biri haline gelen ancak bu yıl çok sert kayıplar yaşayan kripto paralar, yeniden hisse senedi piyasalarına karşı alternatif olarak gündeme gelince yönünü yukarı çevirdi.

Kripto para piyasalarında son iki haftadır yaşanan yukarı yönlü hareket, bu piyasaların büyüklüğünü iki hafta içinde 100 milyar dolar artırarak cuma günü itibarıyla 457 milyar dolara yükseltti. Morgan Stanley tarafından yapılan kripto para işlemleriyle ilgili bir araştırma, en büyük sanal para platformlarından birinin Türkiye olduğunu ortaya koydu. Amerikan finans kuruluşu, dünya genelinde kripto paraların işlem hacmiyle ilgili bir çalışmasını yayınladı. Araştırmanın sonuçlarına göre dünyada en fazla kayıtlı kripto para borsası İngiltere'de bulunuyor. Bu ülkeyi Hong Kong, ABD, Singapur ve Türkiye takip ediyor. Brezilya, Kanada, Hindistan ve Japonya kayıtlı kripto para borsalarının en yüksek olduğu diğer ülkeler arasında.

BTCTurk'ün büyüklüğü 15 milyon doların üzerinde

CoinmarketCap'te listenen Türk borsalarına bakıldığında Türkiye'nin en büyük dijital para platformaları olarak Paribu.com, BTCTurk.com, Koineks.com ve Koinim.com karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz cuma günü itibarıyla Türk borsalarının görünümü şöyle:

■ BTCTurk 15.3 milyon dolarlık işlem hacmiyle en büyük Türk kripto para borsası. BTCTurk'de en büyük işlem hacmine sahip paralar sırasıyla Ethereum, Ripple ve Bitcoin.

■ Paribu, 13.6 milyon dolarla ikinci sırada. Paribu'da sadece Bitcoin işlemleri yapılıyor.

■ Koineks, 8.7 milyon dolarlık işlem hacmiyle üçüncü sırada yer alıyor. Koineks'de; Ripple, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Dogecoin, Stellar, Litecoin, NEM, Bitcoin Gold ve Dash işlemleri yapılıyor.

■ Koinim'de Bitcoin ve Litecoin işlemleri yapılıyor. Borsanın işlem hacmi 1.15 milyon doların biraz üzerinde.

Bunların dışında başka Türk borsaları da var, ancak onların işlem hacmi 1 milyon doların altında kalıyor.

Malta, işlem hacmi en büyük ülke

Morgan Stanley analisti Sheena Shah ve ekibinin müşterilerine verdiği bilgiye göre en fazla borsa sayısı İngiltere'de olmasına rağmen kripto para piyasalarında en büyük para akışı ise Malta'da sağlanıyor. Bunun en önemli nedeni ise, milyarlarca dolarlık işlem hacmine sahip dünyanın en büyük dijital para borsalarından Binance'in merkezini bu küçük Avrupa adasına taşıyacağını duyurması. Şu an Hong Kong'da kayıtlı olan Binance'in Malta'ya taşınması Malta'ya doping etkisi yaptı. Kendisini Blockchain Adası' olarak pazarlayan Malta'ya gelmeye hazırlığı içindeki bir diğer borsada, dünyanın üçüncü büyüğü OKEx.

En fazla borsaya ev sahipliği yapmasına karşın İngiltere'nin küresel işlem hacmi içindeki payının yüzde 1 civarında olduğuna dikkati çeken Morgan Stanley; Malta'yı Belize, Şeyseller ve ABD'nin takip ettiğini belirtiyor. Bazı ülkelerin kripto paralarla ilgili düzenlemeleri sıkılaştırmasının işlemlerin yön değiştirmesine neden olduğunu bildiren Morgan Stanley analistleri İsviçre, Gibraltar ve Malta gibi ülkelerin ise sektörü kendilerine çekerek avantaj elde etmeye çalıştığını kaydediyorlar. Shah, blockchain ve kripto para endüstrisinin hızla büyüdüğünü ve bazı ülkelere, start-up kurulması, istihdam yaratılması, Ar&Ge'nin geliştirilmesi ve finansal işlemler açısından ekonomik kazanımlar sağlayabileceğini söylüyor.