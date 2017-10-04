Türkiye petrolde İran'ı tercih etti

04 Ekim 2017

Türkiye'nin ham petrol ihtiyacını karşıladığı komşuları arasında, Ocak-Temmuz 2017 döneminde Irak'tan ithalat kademeli olarak azalırken, İran tedarik konusunda iş birliği yapılan lider ülke konumuna geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin en çok ham petrol ithal ettiği ilk 5 ülke İran, Irak, Rusya, Suudi Arabistan ve Kuveyt olarak sıralanıyor. Geçen yıl en fazla ham petrol ithalatı Irak'tan gerçekleştirildi. Bu yıl ocak-temmuz döneminde ise Türkiye'nin Irak'tan ithal ettiği ham petrol miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 azalarak 4 milyon 332 bin tona geriledi. Irak'tan geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 453 bin ton ham petrol ithal edilmişti.

Türkiye'nin İran'dan gerçekleştirdiği ham petrol ithalatı ise ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142 artışla 7 milyon 426 bin tona çıktı. İran'dan geçen yılın aynı dönemindeki ham petrol ithalatı 3 milyon 64 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye'nin en çok ham petrol ithal ettiği 5 ülke arasında İran'ın payı da söz konusu 7 ayda geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 23,33'ten yüzde 50,93'e yükseldi.

Ocak-temmuz döneminde Suudi Arabistan'dan 1 milyon 143 bin ton, Kuveyt'ten 1 milyon 80 bin ton ve Rusya'dan 596 bin ton ham petrol ithalatı yapıldı. İran, böylece geçen yılın ilk sırasında yer alan Irak'ı geride bırakıp Türkiye'nin en çok ham petrol tedarik ettiği ülke konumuna geldi.

EPDK'nın 2016 Petrol Piyasası Raporu'na göre, geçen yıl en çok ham petrol ithalatı 9 milyon 251 bin tonla Irak'tan yapılmış, bu ülkeyi 6 milyon 939 bin tonla İran, 3 milyon 234 bin tonla Rusya, 2 milyon 527 bin tonla Kuveyt ve 2 milyon 168 bin tonla Suudi Arabistan izlemişti.

Geçen yıl Türkiye'nin toplam ham petrol ithalatı 24 milyon 957 bin tona ulaşmıştı.

Kaynak: AA