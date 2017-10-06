Türkiye piyasaları negatif ayrıştı

06 Ekim 2017

Güçlü ABD verilerinden ve ABD'deki siyasi gelişmelerden destek alan doların 10 haftanın zirvesini görmesiyle birlikte dolar/TL de yönünü yukarı çevirerek 11 Temmuz'dan beri ilk kez 3.63'ü aştı; iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 12'yi gördü. Borsa İstanbul'da gün boyunca negatif seyir hakim oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül ayında, Harvey ve Irma kasırgalarının insanları evlerinden etmesi ve işe alımların ertelenmesi nedeniyle yedi yıldır ilk defa gerilemesine karşın beklenen bir gelişme olması nedeniyle piyasada baskı yaratmadı.

Ancak ortalama saatlik ücretler Eylül'de bir önceki aya göre ekonomistlerin yüzde 0.3 artış beklentisine karşılık yüzde 0.5 yükseldi. Bir önceki ay için yüzde 0.1 olarak açıklanan ücret artışı yüzde 0.2'ye revize edildi.

Aralık 2016'dan beri görülen en yüksek yıllık artış bu veri ile birlikte görüldü. Ağustos ayındaki yüzde 2.7'lik artış Eylül'de yüzde 2.9'a yükselerek ABD'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşması için gerektiği düşünülen yüzde 3 sınırına oldukça yaklaştı.

Bu gelişme ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri, kasırganın ekonomide yarattığı geçici etkilere rağmen, beklenenden daha hızlı artırabileceği görüşüne neden olurken, TL'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan para birimlerinde sert değer kayıplarına neden oldu.

Dolardaki değer kazancının bir diğer sebebi ise ABD vergi reformlarına ilişkin senatoda ilerleme yaşanacağı beklentisi oldu. Bu beklenti doları yedi haftanın zirvesine taşırken ABD verisi bu süreyi 10 haftaya çıkardı.

Dün akşam saatlerinde 3.5750 civarında işlem gören dolar/TL tüm gün yukarı yönlü bir seyir izleyerek en yüksek 3.6375'i test etti. Kur, akşam borsa kapanış saati itibariyle 3.6165/3.6174 seviyesinde işlem görüyor. TL'nin son 24 saatteki değer kaybı yüzde 1'i aştı.

Böylece Kuzey Irak'taki gelişmelerin yarattığı jeopolitik risk ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle dolar/TL'de başlayan aralıksız yükseliş süreci yaklaşık bir aya ulaşmış oldu.

Dolar/TL 11 Eylül'de işlem gördüğü 3.39'lu seviyelerden bugün itibarıyla 3.6375'e kadar yükselirken, TL'nin bu dönemdeki değer kaybı yüzde 7'ye yaklaştı.

TL son dönemde olduğu gibi bugün de gelişmekte olan ülke para birimlerine göre bir miktar daha kötü performans gösterdi.

Bankacılar genel olarak bu durumu Türkiye'nin jeopolitik risklere olan yakınlığına ve dış finansmana olan ihtiyacına bağlıyorlar. Bugün gelişmekte olan para birimlerinde yüzde 0.4 ile yüzde 0.86 arasında değer kaybı yaşanırken, TL yüzde 1'in üzerinde kayıp ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybedenlerin başında geldi.

Borsa 104.000'de tutundu

Yurtdışı borsalarda yatay yakın karışık bir görünüm hakimken, BIST de tıpkı diğer TL varlıkları gibi negatif ayrıştı.

Güne negatif başlayan ve günün ilk yarısını yüzde 0,52 düşüşle 103.791’den kapatan BIST 100 endeksi, kapanışa doğru bir miktar toparlandı ve 104.000 seviyesinin üzerine çıktı. Endeks, kapanışı 196 puan (yüzde 0,19) düşüşle 104.137 puandan gerçekleştirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün destek olduğunu belirten analistler, 105.000-105.500 bandının ise direnç olduğunu kaydediyor.

Faizler sert yükselişte

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz dün yüzde 11.02 seviyesinden gerçekleşirken, bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.07 oldu. Aynı tahvilde veri sonrası yükseliş hızlanırken valörde son işlem saat 17:04'te yüzde 11.11 seviyesinden gerçekleşti.

İki yıllık gösterge tahvilde ise dün yüzde 11.95 seviyesindeki ortalama bileşik faiz bugün spot kapanışta yüzde 11.98'e ulaştı. İlgili tahvilde valörde son işlem ise saat 17:05'te yüzde 12 oldu.