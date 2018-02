Türkiye, tahsilat liginde 14. sırada

10 Şubat 2018

Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in Uluslararası Tahsilat Zorluğu Raporu’na göre alacak tahsilatında Batı Avrupa, tüm dünyaya örnek teşkil ediyor.

Alacakların en zor tahsil edildiği ilk üç ülke ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya. Türkiye de 50 ülkenin yer aldığı listede 57 puan ile küresel ortalamanın üzerinde yer alıyor ve tahsilatın en zor olduğu 14’üncü ülke olarak dikkat çekiyor.

Euler Hermes’in “Tahsilat Zorluğu Skor ve Derecelendirmesi” 50 ülkedeki koşulları dikkate alarak uluslararası alacak tahsilatı prosedürlerinin zorluk seviyesini ölçmeyi hedefliyor. Yerel ödeme uygulamaları, yerel mahkeme işlemleri ve yerel iflas süreçleri olmak üzere üç ana etken ekseninde analiz edilen çalışma, her ülkedeki alacak tahsilatı işlemleri üzerine basit bir değerlendirme sunarak uluslararası ticarete yönelik karar süreçlerinde ve beklenti yönetiminde yardımcı olmayı hedefliyor.

Küresel ortalama 51 puan

Küresel ortalama 100 üzerinden 51 puanla dünyadaki tahsilat zorluğunun yüksek olduğunu gösterse de Batı Avrupa’daki ülkeler, alacaklarını tahsil etmek isteyen şirketlerin hayatlarını kolaylaştırarak dikkat çekiyor.

İsveç, Almanya ve Hollanda sırasıyla 29, 31 ve 33 puan alarak en kolay ülkelerin başında yer alıyor.

Özellikle İsveç, hem yerel ödeme uygulamaları, hem de mahkeme işlemleri ve iflas süreçlerinde en düşük skoru elde ederek örnek teşkil ediyor. Bölge aynı zamanda ‘belirgin’ yani daha düşük seviyede tahsilat zorluğunun yaşandığı en çok ülkeye sahip.

16 ülkeden 13’ü daha az riskli bir seviyede bulunsa da ‘yüksek’ seviyedeki Yunanistan ve ‘çok yüksek’ seviyedeki İtalya ve Danimarka bu durumun dışında kalıyor. Ortadoğu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle birlikte alacak tahsilatının en zor olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

S. Arabistan’da üç kat daha zor

Suudi Arabistan’daki uluslararası alacak tahsilatı 91 puan ile İsveç’tekinden üç kat daha zor. Asya-Pasifik bölgesinde ise durum çok farklı olmamakla birlikte Malezya (Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından), Tayland, Çin, Endonezya ve Avustralya da alacak tahsilatı zorluğunun ‘ciddi’ seviyede olduğu ülkeler arasında bulunuyor.

Her ülkenin riski farklı

Euler Hermes’in raporu aynı zamanda en büyük ekonomiler, en dinamik pazarlar ya da daha sağlam ülkelerin daha elverişli iş ortamı sunan ülkeler olduğu anlamına gelmediğini gösteriyor. İsveç de dahil olmak tahsilat zorluğunda her ülkede eksiklikler mevcut. Öncelikli kurallar ve önceki işlemlerinin dikkate alınması gibi her zaman etkili olmayan yerel ifl as süreçlerinin küresel seviyede en önemli etken olduğu görülüyor.

Ödeme vadeleri uzuyor, mahkemeler süründürüyor

Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner, rapora ilişkin şu açıklamayı yaptı: “2014 yılından beri hazırladığımız Uluslararası Tahsilatı Raporu tahsilat zorluğuna küresel çapta ışık tutuyor. Türkiye de 50 ülkenin yer aldığı listede 57 puan ile küresel ortalamanın üzerinde yer alıyor ve tahsilatın en zor olduğu 14’üncü ülke olarak dikkat çekiyor. Bunun en büyük etkeni ise ödeme vadelerinin sürekli uzaması ve mahkeme süreçlerinin uzunluğu. Euler Hermes olarak Türkiye’de alacakların başarılı bir şekilde kurtarılabilmesi için maliyetli ve uzun süreli hukuki süreçlere başvurmadan önce alacaklar sigorta ettirilmiş ise bizim aracılığımız ile tahsilatı denemeyi tavsiye ediyoruz. Ana prensibimiz, borçluyu yakın takip ve ikna süreci ile tahsilat yapmaktır. Uzman küresel tahsilat ağımız ve dış tedarikçilerimiz sayesinde müşteri ilişkilerini koruyarak olumlu sonuçlar alıyoruz.”