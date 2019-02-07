Türkiye, Tokyo'da yatırımcı arayacak

07 Şubat 2019

Türkiye, Tokyo'da bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlemesi için Mizuho, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley ve Nomura'yı yetkilendirdi.

Refinitiv servislerinden International Financing Review'da yer alan habere göre, toplantılar 25 Şubat'ta başlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 17 Ocak'ta Antalya'da katıldığı bir toplantıda "Enstrüman çeşitliliğini artırmak için Japon yeni cinsinden samuray bono ihracı ile ilgili görüşmelere başladık, bunu da hayata geçireceğiz" demişti.

Hazine Müsteşarlığı Aralık 2017'de Japon yeni piyasasından yaklaşık 545 milyon dolara denk gelen 60 milyar yen tutarlı tahvil ihracını tamamlamıştı.

Kaynak: Reuters