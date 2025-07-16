Türkiye'den de bir dev listede! 2025’in en iyi Fintech şirketleri açıklandı

Finans teknolojileri dünyasının önde gelen sıralamalarından biri olan “2025’in En İyi 300 Fintech Şirketi” listesi yayınlandı. CNBC ve Statista iş birliğiyle hazırlanan küresel sıralama, ödemelerden varlık yönetimine, yapay zekâdan kriptoya kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren yenilikçi şirketleri içeriyor.

Ödeme teknolojileri, listedeki şirketlerin yüzde 25’ini oluşturarak en baskın kategori olurken, bu alanda Türkiye’den Sipay de listeye girmeyi başardı. Sipay, dijital cüzdan ve ödeme sistemleriyle yerel pazardaki büyümesini küresel görünürlükle taçlandırmış oldu.

Listenin ilk sıralarında yer alan fintech devleri arasında, 2025'in başlarında 91,5 milyar dolar değerlemeye ulaşan Stripe ile “şimdi al, sonra öde” modelinin öncüsü olan Klarna öne çıktı. Özellikle ABD'de halka arz planlarıyla gündeme gelen Klarna, artık kendisini daha çok bir "neobank" (yeni nesil dijital banka) olarak konumlandırıyor.

Varlık teknolojisi ve kurumsal çözümler şirketlerin yüzde 17’sini oluştururken, alternatif finansman modelleri yüzde 13 ile üçüncü sırada yer aldı. Sıralama, sektörün yalnızca bireysel tüketicilere değil, aynı zamanda kurumsal yapılara da derinlemesine hizmet sunduğunu gösteriyor.

Ülke bazında bakıldığında, ABD 126 şirketle açık ara liderliği sürdürürken, İngiltere 38 şirketle ikinci sırada yer aldı. CNBC, yıl içinde İngiltere merkezli fintech'leri odağına alacak özel bir rapor daha yayımlayacağını duyurdu.

Sıralamada dikkat çeken bir diğer detay ise, Singapur’un 16 şirketle Hindistan’ı geride bırakarak üçüncü sıraya yükselmesi oldu. Bu durum, Asya-Pasifik bölgesindeki fintech dinamizminin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Fintech dünyasında yaşanan hızlı dönüşüm ve yeni teknolojilerin entegrasyonu, önümüzdeki dönemde bu listede daha fazla ülke ve yeni kategori görmemizi muhtemel kılıyor.