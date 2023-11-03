Türkiye'nin CDS puanı iki yılın en düşüğünde
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.
Yeni ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlamaya yönelik adımları kademeli olarak uygulamaya alınırken, devam eden jeopolitik risklere karşın Türkiye'nin CDS'i gerilemeyi sürdürüyor.
Türkiye ekonomisinin enflasyonla mücadelesi güçlü şekilde devam ederken söz konusu durum fiyatlamaları etkilemeyi sürdürüyor.
Atılan adımlar sonrası Türkiye'nin CDS'i, 367,52 baz puana inerek Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 35 seviyesine çıkarırken, politika metninde kademeli sadeleşmenin devam edeceği sinyali verilmişti.