Türkiye'nin gaz depolarına Çin finansmanı

27 Temmuz 2018

Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yüzde 20'sini depolayabilecek Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama tesislerindeki kapasite artışları için, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) arasında dün imzalanan mutabakat zaptı ile 15 yıl vadeli 1,2 milyar dolarlık proje kredisi sağlandı.

Türkiye ve Çin arasındaki toplam 3,6 milyar dolarlık finansman paketinin 3'te 1'i doğalgaz depolama yatırımlarına ayrılacak ve bu çerçevede Silivri ile Tuz Gölü Doğalgaz Depolama tesislerindeki kapasite artışları için 1,2 milyar dolarlık kredi kullanılacak. Proje kredisi olarak sağlanan destek, ilk 5 yılı ödemesiz olmak üzere 15 yıl vadeli olacak.

Genişletme çalışmaları sonrasında, geçen yıl açılışı gerçekleştirilen Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi 1,2 milyar metreküpten orta vadede yaklaşık 5,4 milyar metreküpe yükselecek.

Aynı şekilde, 2,8 milyar metreküp gaz depolanabilen Silivri Tesisi'nin de kapasitesi artırılacak. Böylece 2023'de her iki doğalgaz depolama tesisinin toplam 10 milyar metreküpü bulacak kapasiteyle Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sinin depolanabilmesi hedefleniyor.