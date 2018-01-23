Türkiye'nin ilk paya dönüştürülebilir tahvil ihracı gerçekleşti

23 Ocak 2018

Yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, Akfen Mühendislik'in iştiraki Akfen GYO'nun 170 milyon lira tutarındaki Türkiye'de gerçekleştirilen ilk paya dönüştürülebilir tahvil ihracına aracılık etti.

Şehir otelciliği konseptine odaklı gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Akfen GYO'nun tahvil ihracında, vade 3 yıl, faiz oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Dönem sonlarında biriken faizin anaparaya eklendiği tahvilde anapara ve biriken tüm faiz, Akfen GYO'nun tercihine göre bedelli sermaye artırımı yoluyla şirket hissesine dönüştürülebilecek. İhraç gelirinin Bulvar Loft projesinin yatırımı ve kısa dönemdeki diğer ihtiyaçlarının finansmanında değerlendirilmesi öngörülüyor.

Akfen GYO Türkiye'de 15, KKTC'de 1 ve Rusya'da 4 olmak üzere toplam 20 otel, Rusya'da 1 ofis binası ve 2019'da tamamlanması planlanan Bulvar Loft konut projesinden oluşan bir portföye sahip.

ÜNLÜ & Co Borç Sermaye Piyasaları ve Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Erdem Selim, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı, "Akfen GYO bu işlem ile yeni projesi Bulvar Loft için çok uygun bir faiz oranı ve nakit akışlarına ilave yük getirmeyen ödeme planına sahip bir finansman sağlayarak şirkete değer kattı. Borçlanma araçları piyasasının gelişimi ve özellikle faiz oranlarının yüksek seyrettiği mevcut piyasa koşullarında finansman arayışında olan şirketlere farklı bir alternatif yaratması açısından da çok olumlu bir ihraç oldu"