Türkiye'nin 'yeşil altın' ihracatı 60 milyon doları aştı

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Türkiye, yılın ilk 6 ayında 66 ülkeye fıstık ihraç ederek 60 milyon 814 bin dolarlık gelir elde etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye geçen yıl 94 ülkeye yaptığı fıstık ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir sağladı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 113 milyon 339 bin dolar seviyesinde bulunan fıstık ihracatı, bu yılın aynı döneminde 60 milyon 814 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat İtalya'ya yapıldı

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin en fazla fıstık ihraç ettiği ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 18 milyon 92 bin dolar olarak gerçekleşti.

İtalya'yı 8 milyon 978 bin dolarla Almanya, 5 milyon 993 bin dolarla Kazakistan takip etti.

"Yeşil altın" üreticinin geçim kaynağı

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "yeşil altın" olarak adlandırılan fıstığın özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep'te yoğun şekilde üretildiğini söyledi.

Fıstığın yalnızca bir tarım ürünü olmadığını vurgulayan Akbaş, ürünün binlerce aile için geçim kaynağı olduğunu ve Türkiye'nin tarımsal ihracatında stratejik bir yere sahip bulunduğunu ifade etti.

Kuraklık, don ve rüzgar üretimi etkiledi

Akbaş, önceki yılın fıstıkta "yok yılı" olduğunu hatırlatarak, kuraklık ve zirai don nedeniyle üretimde ciddi kayıplar yaşandığını belirtti.

Bu yıl da bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın üretimi olumsuz etkilediğini dile getiren Akbaş, buna rağmen üreticilerin bahçelerde sulama, bakım ve hasat öncesi hazırlıklarını titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

Yeni pazarlar için çalışmalar sürüyor

Hasat döneminin yaklaştığını belirten Akbaş, üretimde sağlanacak verim ve kalitenin ihracata olumlu yansımasını beklediklerini ifade etti.

Akbaş, ihracata ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Çiftçilerimizin bu süreçte göstereceği yoğun emek, sahadaki üretim disiplini ve elde edilecek yüksek verim, 2026 yılındaki ihracatımıza çok daha güçlü bir katkı sağlayacak ve ihracat rakamlarını önemli ölçüde yukarı taşıyacaktır. Üretim kalitesinin artmasıyla birlikte hem iç piyasada hem de dış pazarlarda fıstığa olan talebin daha da güçleneceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte ihracatı artırmak, mevcut pazarlardaki payımızı genişletmek ve yeni ihracat kanallarıyla farklı ülke pazarlarına açılmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."