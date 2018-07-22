Türkler bankacılık işlemlerini mobilden yapıyor

22 Temmuz 2018

Her yıl IPSOS tarafından Türkiye’nin de içinde bulunduğu 13 Avrupa ülkesine ek olarak Amerika ve Avustralya’nın da dahil edildiği ve yaklaşık 15 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen ING Uluslararası Araştırmalar’ın son raporunda, mobil bankacılık ve ödeme trendleri ile ilgili sonuçlar açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de dijital bankacılığı kullanan kişilerin yüzde 76’sı hesap durumlarının kontrolünü ve bankacılık işlemlerini mobil cihazlar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu oran, yüzde 65’lik Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde yer alıyor. Bu yüksek oran, Türkiye’de bankacılık işlemlerinin bilgisayardan mobil cihazlara kaydığını da net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye bu oranla, Amerika, Hollanda ve Belçika ile birlikte, araştırmada yer alan diğer tüm ülkeler arasında bu işlemler için mobil cihazlarını en çok kullanan 4 ülkeden birisi oldu. Benzer bir sonuç olarak, Türkiye’de dijital bankacılık kullanan kişilerin yüzde 60’ı son yaptığı fatura ödeme işlemini mobil cihazları üzerinden yaptığını ifade ederken Avrupa genelinde mobil cihazların payı yüzde 40 oranında görünüyor.

Türkiye’de son 1 yıl içinde internetten alışveriş yapmış kişilerin yüzde 28’i en az haftada 1 defa internetten alışveriş yaptığını belirtiyor. Türkiye bu oranla; Hollanda ve Fransa’nın da içinde bulunduğu 7 ülkeyi geride bıraktı. Bu oranın en yüksek olduğu ülke ise yüzde 41 ile İngiltere oldu.

Avrupa'da banka kartı, Türkiye'de kredi kartı önde

Direkt mağazadan yapılan alışverişlerdeki ödeme yöntemleri de mercek altına alınırken, Türkiye’den araştırmaya katılan kişiler son 1 hafta içerisinde yaptıkları alışverişlerin yüzde 22’sini nakit olarak, yüzde 52’sini kredi kartı ile yaparken, yüzde 20’si banka kartı (debit kart) kullandı. Avrupa genelinde nakit ve debit kart kullanımı Türkiye’ye göre daha çok revaçtayken (yüzde 32) kredi kartı kullanımı oranları Türkiye’den daha düşük (yüzde 31). Debit kartı en çok kullanan ülke yüzde 67 ile Hollanda olurken, nakiti en çok kullanan ülke yüzde 48 ile Avusturya oldu. Kredi kartı kullanımı Türkiye’den daha yüksek olan ülkeler ise yüzde 55 ile Fransa ve yüzde 54 ile Lüksemburg oldu.

‘Ödemeden sonra uyarı gelmesi yararlı’

Para konusundaki kararlar söz konusu olduğunda, karar almayı kısıtlamadan hatırlatma ve tavsiyeler sunan ‘uyarılar’ yararlı olabiliyor; yeni teknolojiler de bu noktada tüketicilere gerçekten değer katabiliyor. Rapora göre, Avrupa’da her 5 kişiden 4’ü, ödeme yaptıktan sonra banka hesap bakiyelerini görmenin yararlı olduğunu düşünürken, yüzde 76’lık bir oran ise hesaplarından çıkan belirli bir miktarın üzerindeki her ödemede uyarı mesajı gönderilmesinin yardımcı olacağına inanıyor. Tüketiciler, haftalık ödeme uyarıları ve uzun vadeli finansal hedeflere dair hatırlatıcı notları ise, genelde daha az kullanışlı buluyor.