UBS yıl sonu altın fiyat beklentisini aşağı çekti

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, güçlü gelen ABD ekonomik verileri ve Federal Rezerv'in faiz indirim takvimini 2027 yılına ertelemesi gerekçesiyle altın fiyat tahminlerini ons başına 300 ile 900 dolar arasında aşağı yönlü güncelledi.

Bankanın stratejistleri Dominic Schnider, Giovanni Staunovo ve Wayne Gordon hazırladıkları araştırma notunda, dirençli iş gücü piyasası verilerinin ve yükselen reel getirilerin altın fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturduğunu belirtti. Analistler, bu makroekonomik görünüm nedeniyle finansal piyasaların bu yıl içinde olası bir faiz artırımı beklentisine yöneldiğini ifade etti.

Banka, mevcut ivme göstergelerinin kısa vadede fiyatları ons başına 3850 ile 4000 dolar aralığına doğru çekebileceğini öngörüyor. Altın fiyatlarının ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasına sınırlı tepki vermesi, piyasada kâr realizasyonlarını beraberinde getirdi. Yaşanan bu satış dalgası, spot altını reel getiriler ve ABD doları gibi geleneksel makroekonomik dinamiklere karşı daha duyarlı hale getiriyor. Borsa yatırım fonlarındaki altın varlıkları hafif çıkışlar kaydetse de UBS uzmanları mevcut pozisyonlanmanın uç seviyelerden uzak olduğunu ve kurumsal yatırımcı katılımı için hala alan bulunduğunu savunuyor.

Küresel makroekonomik dinamikler uzun vadeli görünümü destekliyor

UBS, kısa vadeli fiyat indirimlerine rağmen gelecek 12 aylık dönem için altına yönelik yapıcı duruşunu koruyor. Bankanın temel senaryosu, Federal Rezerv'in trend altı ABD büyümesine paralel olarak 2027 yılında 50 baz puana kadar faiz indirimi yapacağı varsayımına dayanıyor. Finans kuruluşu ayrıca yüksek mali açıklar ve dış açıklar sebebiyle ABD dolarında yeni bir zayıflama alanı görüyor. Merkez bankalarının fiziki alım talebi, altın piyasasının ana sütunlarından biri olmayı sürdürüyor.

Merkez bankaları fiziki altın alımlarına devam ediyor

Banka, küresel merkez bankalarının yıllık altın alımlarının 750 ile 1000 metrik ton aralığında kalmasını bekliyor. Mayıs ayına ait öncü veriler, Çin Halk Bankası'nın rezervlerine 10 metrik ton altın eklediğini gösteriyor.

Aynı dönemde Özbekistan Merkez Bankası ise yaklaşık 9 metrik tonluk fiziki alım gerçekleştirdi. UBS analistleri, ons fiyatında 3850 ile 4000 dolar seviyesine doğru yaşanacak olası geri çekilmelerin, pozisyonları tasfiye etmek yerine yeni maruziyet oluşturmak adına birer alım fırsatı yaratabileceğini ekliyor.