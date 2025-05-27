UBS, Citi, BofA, JPMorgan ve dahası... İşte dev bankaların 12 aylık Dolar/TL tahminleri
Dolar/TL kuru 38,93 seviyesinde işlem görmeye devam ederken, uluslararası yatırım bankaları Türk Lirası’nda değer kaybı beklentisini sürdürüyor. 12 aylık tahminler 43,50 ile 48,33 TL arasında değişiyor. İşte Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan ve UBS'in 12 aylık Dolar/TL kuru tahminleri!
Yatırımcılar, özellikle 2025 yılına yaklaşırken Merkez Bankası’nın politikalarının döviz piyasasında nasıl etkiler yaratacağını yakından izliyor.
Dolar/TL kuru 38,93-38,94 bandında seyrederken, yabancı yatırım bankalarının 12 aylık kur beklentileri netleşmeye başladı.
Küresel piyasalarda Türk Lirası’nda değer kaybı öngörülürken, dolar/TL tahminleri 43,50 TL ile 48,33 TL arasında değişiyor.
Uluslararası bankaların bu tahminleri, Türkiye ekonomisindeki enflasyon, faiz politikaları ve küresel risk iştahı gibi faktörlerle şekilleniyor.
* Bank of America (BofA), 1 yıl sonra dolar/TL’nin 43,83 seviyesine ulaşmasını bekliyor.
* Citigroup, 12 aylık tahminini 44,88 TL olarak açıkladı.
* Deutsche Bank, kurun 1 yıl içinde 48,33 TL’ye çıkacağını öngörüyor.
* Goldman Sachs, doların 45 TL seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.
* JPMorgan, 12 ay sonra dolar/TL’nin 43,50 seviyesinde olacağını belirtiyor.
* UBS ise en yüksek tahminlerden biriyle kuru 45,33 TL olarak öngörüyor.