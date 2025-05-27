UBS, Citi, BofA, JPMorgan ve dahası... İşte dev bankaların 12 aylık Dolar/TL tahminleri

Yatırımcılar, özellikle 2025 yılına yaklaşırken Merkez Bankası’nın politikalarının döviz piyasasında nasıl etkiler yaratacağını yakından izliyor.

Dolar/TL kuru 38,93-38,94 bandında seyrederken, yabancı yatırım bankalarının 12 aylık kur beklentileri netleşmeye başladı.

Küresel piyasalarda Türk Lirası’nda değer kaybı öngörülürken, dolar/TL tahminleri 43,50 TL ile 48,33 TL arasında değişiyor.

Uluslararası bankaların bu tahminleri, Türkiye ekonomisindeki enflasyon, faiz politikaları ve küresel risk iştahı gibi faktörlerle şekilleniyor.

* Bank of America (BofA), 1 yıl sonra dolar/TL’nin 43,83 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

* Citigroup, 12 aylık tahminini 44,88 TL olarak açıkladı.

* Deutsche Bank, kurun 1 yıl içinde 48,33 TL’ye çıkacağını öngörüyor.

* Goldman Sachs, doların 45 TL seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

* JPMorgan, 12 ay sonra dolar/TL’nin 43,50 seviyesinde olacağını belirtiyor.

* UBS ise en yüksek tahminlerden biriyle kuru 45,33 TL olarak öngörüyor.