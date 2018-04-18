UYP, 468 milyar dolar açık verdi

18 Nisan 2018

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), 2017 yıl sonunda eksi 454,5 milyar dolar iken 2018 Şubat sonunda eksi 468,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklama şu şekilde: "Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 6,3 oranında artışla 114,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,1 oranında azalışla 74,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında azalışla 33,3 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında artışla 181,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artarak 186,2 milyar dolar olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artışla 54,6 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 4,4 oranında artışla 32,3 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,7 artışla 46,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,3 oranında artarak 334,3 milyar dolar olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,9 oranında artışla 37,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 13,7 oranında artarak 14,9 milyar dolar olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1 oranında artışla 94,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,4 oranında artışla 112,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir."