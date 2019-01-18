UYP kasımda 104.5 milyar dolar iyileşti

18 Ocak 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, kasımda 2017 yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 0,4 artarak 233,8 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükler ise yüzde 14,9 düşüşle 591,2 milyar dolar oldu.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farklı şekilde tanımlanan ve 2017 yılı sonunda eksi 462 milyar dolar olan net UYP, geçen yılın kasım sonunda eksi 357,5 milyar dolara geriledi.

Bankaların efektif ve mevduatları arttı

Bu dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 15,5 azalışla 91 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 18,9 artışla 90,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 34,4 artışla 47 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 33,9 azalışla 129,5 milyar dolar seviyesine indi.

Yabancının hisse stoku yüzde 39,6 azaldı

Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 16,9 azalarak 144 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 39,6 azalışla 31,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 37,4 azalışla 19,4 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 10,5 artışla 49 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna kıyasla yüzde 2,4 azalarak 317,7 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 13 düşerek 31,8 milyar dolara inerken, TL mevduatı yüzde 12,4 artarak 14,8 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 12,4 azalışla 83,1 milyar dolara geriledi. Diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 1,6 artışla 110,1 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA