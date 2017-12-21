Uzlaşmalı dövizde teklif 240 milyon dolar oldu
TL uzlaşmalı döviz satım ihalesinde teklif 240 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.
TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 240 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,84528, en düşük fiyat 3,84160, en yüksek fiyat 3,84960 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,84172 olarak gerçekleşti.
Kaynak: AA