Vakıf Emeklilik Faaliyet Raporu'na 6 ödül

29 Eylül 2017

Vakıf Emeklilik'in 2016 Yılı Faaliyet Raporu, uluslararası alanda düzenlenen dört yarışmadan altı ödül ile döndü.

Vakıf Emeklilik, 2001'den bu yana her yıl düzenlenen, faaliyet raporu alanındaki en prestijli ödül olarak kabul edilen LACP Vision Awards'ta iki altın bir bronz ödüle layık görüldü. Altın ödüller, Sigortacılık ve Finans - Çeşitli Hizmetler kategorilerinden geldi. Vakıf Emeklilik, tüm kategoriler EMEA En İlgi Çekici Rapor sıralamasında ise bronz ödülün sahibi oldu.

Dünya çapındaki en geniş katılımlı ödül programlarından International Business Awards kapsamındaki Stevie Ödülleri'nde Vakıf Emeklilik, 2016 yılı Faaliyet Raporu ile En iyi Faaliyet Raporu Kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. Böylece Vakıf Emeklilik Faaliyet Raporu, Avrupa ve Amerika bölgesinde en iyi üç faaliyet raporundan biri oldu.

Vakıf Emeklilik, IADA 'Uluslararası Yıllık Rapor Tasarım Ödülleri'nde de altın madalya ile ödüllendirildi. Nihai hedefi yıllık rapor yaratıcılığının sınırlarını en üst seviyeye çıkarmak olan IADA, yıllık rapor tasarım çalışmalarının en iyisini ödüllendiriyor.

Vakıf Emeklilik, aynı çalışmayla "Faaliyet Raporlarının Oscar'ı" olarak bilinen ve Amerika merkezli bağımsız MerComm kuruluşu tarafından düzenlenen uluslararası ARC Awards yarışmasından ise kendi sektöründe altın ödülün sahibi oldu.

Çocukların gözünden tasarruf

Vakıf Emeklilik' in 2016 Faaliyet Raporu, çocukların gözünden tasarrufun anlatıldığı Kumbara Tasarımı Resim Yarışması konsepti ile hazırlandı. Vakıf Emeklilik, raporda tüm finansal faaliyetlerinin yanı sıra müşteri memnuniyeti, dijital sigortacılık ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının altını çiziyor.