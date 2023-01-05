Vakıf Katılım ve Anadolu Isuzu'dan ticari araç finansmanında işbirliği

Vakıf Katılım ve Anadolu Isuzu, ticari araç finansmanı iş birliği protokolü imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak iş birliklerine devam ediyor. Anadolu Isuzu ile iş birliğine imza atan Vakıf Katılım, müşterilerine ticari araç alımlarında 36 ay vadeye kadar yüzde 1,10 kar payı oranıyla taşıt finansmanı kullandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, müşterilerinin her zaman yanında olmak ve hayatını kolaylaştırmak için kampanyalara devam edeceklerini bildirdi.

Yeni yıla yeni finansman kampanyasıyla başladıklarını aktaran Çelik, "Anadolu Isuzu ile yaptığımız bu iş birliği de tüm ürünlerde rekabet gücümüzü artıracak ve pazar payımızın yükselmesine katkı sağlayacak bir birliktelik oldu. Bu protokolün gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her iki kurum için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek çözümler geliştiriyoruz"

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan da Anadolu Isuzu olarak ürettikleri modern, çevre dostu ve güvenli araçları müşterilerinin beğenisine sunduklarını belirterek, "En büyük önceliğimiz olan mükemmel müşteri memnuniyetini sağlama hedefimiz doğrultusunda, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek çözümler geliştiriyoruz. Müşterilerimize finansman tarafında cazip bir avantaj sunmak için Vakıf Katılım ile yaptığımız bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.