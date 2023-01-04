Vakıf Katılım'ın pazar payı hedefi %20

Çelik, Vakıf Katılım’ın 2022 performansına ilişkin bilgi vererek, ekim itibarıyla nakdi finansman büyümesinde hem sektöre hem katılım finans kuruluşlarına göre pozitif bir ayrışma kaydettiklerini söyledi.

Yılbaşından ekim ayına kadar geçen sürede aktif büyüklüklerinin yüzde 66 artarak 167 milyar liraya ulaştığını aktaran Çelik, “Bu dönemde katılım finans kuruluşları arasındaki aktif büyüklük pazar payımız yüzde 15 olarak gerçekleşti. Nakdi finansman hacmimiz yüzde 82 genişleterek 104 milyar liraya taşıdık. Öte yandan, toplanan fon hacmimizi yüzde 68 artırarak 124 milyar liraya çıkardık. Böylelikle katılım finans kuruluşları içerisindeki nakdi finansman pazar payımızı yüzde 17’ye, toplanan fon pazar payımızı yüzde 13’e ulaştırdık” dedi.

Çelik, sektöre yönelik şunları söyledi: “10 ayda sektörün toplam nakdi finansman hacmi 621 milyar liraya, toplanan fon hacmi de 923 milyar liraya ulaştı.”