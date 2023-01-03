VakıfBank “Hack to the Future” başlıyor

Yarışmaya katılacak ekipler, yenilikçi ürün ve hizmetler, dijital bankacılık kullanıcı deneyimi ve tasarımı, yeni nesil müşteri iletişimi, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik başlıklarında, inovatif fikirler üreterek projelendirecekler.

Adaylar 19 Ocak’a kadar https:// hacktothefuture.com.tr/ adresinden başvuruda bulunabilecekler. İlk defa VakıfBank hackathon organizasyonunda hayata geçirilen dijital finans çözümleri, uzman bir jüri tarafından değerlendirilecek ve toplam 170 bin TL tutarında ödül dağıtılacak.

Finans dünyasının geleceğini yazmak isteyen gençleri hackathon etkinliğimize davet ettiklerini belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Gençlerle birlikte yeni projeler üretmeye ve geleceğin finans dünyasında öncü olmaya devam edeceğiz. Bu yıl dördüncü defa düzenlediğimiz ‘Hack to the Future’ etkinliğimiz de bunun en açık kanıtı.”