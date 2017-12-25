Vakıfbank Irak'ta büyüyecek

25 Aralık 2017

Vakıfbank, Irak'ın Bağdat kentinde şube açma kararı aldı. Banka ayrıca Erbil şubesinde sermaye artırımına gidecek.

Konuya ilişkin bankadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 21 Aralık 2017 tarihli kararı ile Erbil Şubesi'nin sermayesinin 31 Aralık 2017 tarihine veya Irak Merkez Bankası'nca Erbil Şubesi'nin ek süre talebine istinaden belirlenecek tarihe kadar ilave 25 milyon dolar arttırılmak suretiyle 50 milyon dolara tamamlanmasına ve ayrıca Irak'ın Bağdat kentinde yeni bir şube açılması için işlemlerin başlatılmasına karar verilmiş olup, şube açılışıyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında yapılması gereken her türlü işlemin gerçekleştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir"

Vakıfbank'tan KHK açıklaması