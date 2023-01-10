VakıfBank yeni şubeleriyle büyüyor

VakıfBank açıklamasına göre, yeni açtığı Karapınar Konya, Bayramiç Çanakkale, Bigadiç Balıkesir, Acıpayam Denizli, Denizli Organize Sanayi, Besni Adıyaman, Elmalı Antalya, Korkuteli Antalya, Kandıra Kocaeli ve Saruhanlı Manisa şubeleriyle finansa erişimi kolaylaştıran VakıfBank, dijital bankacılıktaki hizmet kalitesi ve gücünü yüz yüze bankacılıkta da sürdürüyor.

"Finansmana erişimini kolaylaştırmak adına yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, teknolojiden aldıkları güçle geleceğin bankacılığını kurgularken yeni şubelerle büyümeyi tercih ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"'Dijital kolaylaştırır' yaklaşımıyla kendi AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimiz sayesinde müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Teknolojiyi her alanda en etkin şekilde kullanırken, iş yapış biçimlerinde de çağdaş uygulamalarla emek optimizasyonu sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'nin en büyük iki bankasından biri olarak yüz yüze bankacılığın hayatımızda her zaman yer almaya devam edeceği öngörüsüyle çalışıyoruz. Özellikle son 2 ayda devreye aldığımız 10 yeni şubemiz ile şube sayımızı da en verimli seviyelere yükseltme hedefimize bir adım daha yaklaştık. Ayrıca, en önemli sermayemiz olarak gördüğümüz nitelikli insan kaynağı gücümüzü de korumaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Toplumun her kesiminin finansmana erişimini kolaylaştırmak adına yatırımlarımıza devam edeceğiz."

Aktif büyüklükte Türkiye'nin en büyük iki bankasından biri olan VakıfBank, başta perakende bankacılık olmak üzere bireysel, tarım, KOBİ, ticari ve kurumsal olmak üzere tüm segmentlere verdiği destekle de finansa erişimi kolaylaştırıyor.

Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine yatırım yapmaya da devam eden VakıfBank, stratejik önemi giderek daha da belirgin hale gelen tarım sektörünü destekleyen çalışmalara da imza atıyor.



