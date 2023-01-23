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VakıfBank'ta 'Tüm Hesap' yenilendi

VakıfBank’ın açık bankacılık hizmetleri kapsamında geliştirdiği ve ticari müşterilerine büyük kolaylık sağlayan Tüm Hesap uygulaması, yeni özellikleriyle artık bireysel müşterileri de kapsıyor.

Dünya Gazetesi
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Yenilenen Tüm Hesap uygulaması ile VakıfBank; evraksız, uçtan uca dijital bir yapı oluşturuyor ve tüm müşterilerinin diğer bankalardaki hesaplarını görüntüleyip para transferi yapmalarına imkân sağlıyor.

Açıklamaya göre, devreye alınan yeni özellikleri sayesinde Tüm Hesap ile artık sınırlama olmaksızın tüm VakıfBank müşterileri, diğer bankalardaki hesaplarını, bankaların dijital kanallarına ayrı ayrı girmeye gerek kalmadan VakıfBank Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarından görüntüleyebiliyor ve isterse para transferi başlatabiliyor.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, dijitalde sürekli gelişim göstererek yeniliklere imza atmaya devam ettiklerini belirterek, "Müşterilerimizi dinliyor, veri analizini etkin kullanıyor ve tespit ettiğimiz gelişim alanlarında çalışmalar yapıyoruz. Dijitalleşme stratejilerimiz kapsamında bankacılık işlemlerinde zaman ve mekân kısıtını kaldırmayı hedefleyerek her türlü kolaylığı müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz " dedi.

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