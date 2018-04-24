VakıfBank'tan 1,3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

24 Nisan 2018

VakıfBank, 1,3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı.

VakıfBank'ın açıklamasına göre, banka, 17 ülkeden 35 bankanın katılımıyla 329 milyon dolar ve 779 milyon euro olmak üzere toplamda yaklaşık 1,3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, tarihinin en büyük sendikasyon işlemini gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Hem ocak ayında gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracı hem de imzaladığımız sendikasyon kredisinin başarısı milli ekonomimize ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin en önemli göstergesidir." ifadesini kullanan Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işlemler, her türlü spekülasyon ve iyi niyetli olmayan çabalara rağmen ülkemizin uluslararası piyasalardaki itibarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Bu vesile ile sendikasyon kredisine destek olan iş ortağı kreditör bankalara bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sendikasyon kredisinde bankamızı destekleyen muhabir bankalarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mütekabiliyet prensibi çerçevesinde işbirliğimizi artırmaya kararlıyız."

"Maliyet düştü, 7 yeni banka katıldı"

Özcan, yaklaşık 1,3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi işleminin 100 milyon dolarlık kısmının 2 yıl vadeli, kalan 1,2 milyar dolarlık kısmının 367 gün vadeli olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Kredinin 2 yıl vadeli diliminin toplam maliyeti Libor+%2.10 olurken 367 gün vadeli diliminin toplam maliyeti Libor+%1.30 ve Euribor+%1.20 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın nisan dönemine göre bu işlemimize 7 yeni banka katılmıştır. Kredinin 367 gün vadeli diliminin maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre 0,15% düşmesine rağmen yenilenme oranımız yüzde 120 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sendikasyon kredimize 7 tane yeni bankanın katılmış olmasından dolayı ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile her zaman olduğu gibi reel ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz."

Açıklamada, krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılan bankaların, BNP Paribas, Cargill, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Emirates NBD, Erste Group, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC Standard Bank, ING Bank, JPMorgan Chase Bank, Mizuho Bank, MUFG Bank, Société Générale, Standard Chartered, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve UniCredit olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA