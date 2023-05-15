VakıfBank'tan 825 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, kredinin toplam maliyetinin dolar ve euro kısımlar için sırasıyla Sofr+%4.25 ve Euribor+%4 olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mashreqbank PSC'nin ortak koordinatör bankalar olarak yer aldığı sendikasyonda Mashreqbank PSC, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve Standard Chartered Bank ortak sürdürülebilirlik kapsamındaki koordinatör bankalar; Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) ise ajan banka olarak görev aldı.