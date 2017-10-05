Varlık alımları seneye yavaşlatılabilir

05 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Ewald Nowotny, varlık alımlarının gelecek yılın başlarından itibaren ihtiyatlı bir şekilde yavaşlatılmaya başlanacağını öngördüğünü söyledi.

Nowonty, "Varlık alımlarında frene basmak yerine ayağımızı nasıl gaz pedalından kaldıracağımızı düşünmemiz gerektiği konusunda Buba Başkanı Weidman'a büyük ölçüde katılıyorum. İhtiyatlı bir yavaşlatmanın önümüzdeki yılın başında başlayacağını öngörüyorum" diye konuştu.

Gazetecilerin, ECB'nin kendilerini finansal piyasadan fonlamakta zorlanmayan şirketlerin tahvillerini satın almasının mantıklı olup olmadığı yönündeki sorularına ise, "ECB'nin bu tür alımlar artık yapmaması taraftarıyım" yanıtını verdi.