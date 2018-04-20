Varlık fonlarının değeri 7.5 trilyon dolara yaklaştı

20 Nisan 2018

Dünya genelinde 78 ulusal varlık fonu tarafından yönetilen varlıkların değeri, son bir yılda yüzde 13 artış gösterdi.

Veri kuruluşu Preqin'den derlenen bilgilere göre, varlık fonlarının değeri, petrol fiyatlarındaki toparlanma ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek büyüme oranları dolayısıyla son 12 ayda 866 milyar dolar arttı ve mart sonu itibarıyla 7 trilyon 450 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu fonların yüzde 71'i yönetimlerindeki varlıkların değerini artırırken, yüzde 10'unun varlık değeri sabit kaldı, yüzde 19'u ise varlıklarının değerini koruyamadı.

Dünyanın önde gelen varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, tarihinde ilk defa 1 trilyon dolar seviyesini geçerek 1 trilyon 60 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.

Türkiye Varlık Fonu'nun değeri 40 milyar dolara çıkarken, Rusya'nın Rezerv Fonu'nun bu yılın başında ülkenin bütçe açığının kapatılması için varlıklarının harcanması nedeniyle operasyonlarını durdurması dikkati çekti.

Bu fonların yatırımlarının çoğu devlet tahvillerinde bulunurken, son bir yılda altyapı ve doğal kaynaklara yapılan yatırımlar yüzde 1 arttı. Söz konusu fonların yüzde 64'ü ülkelerin kalkınması için önemli olan altyapı projelerine, yüzde 59'u da doğal kaynaklara yatırım yapmayı tercih etti.

Kaynak: AA