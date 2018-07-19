Venezuela altınlarını Türkiye'ye getiriyor

19 Temmuz 2018

Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, merkez bankasının, ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle İsviçre'de yaptırmak istemediği altın rafinajını, Türkiye'de yaptırdığını söyledi.

Venezuela merkez bankası birkaç yıldır ülkenin güneyindeki altın madencilerinden küçük miktarlarda altın satın alıyor ve zayıflayan uluslararası rezervlerini desteklemek için kullanıyor. Ülkedeki sosyalist iktidarın uyguladığı ekonomi giderek küçülmekte.

Victor Cano dün düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Türkiye ve Venezuela merkez bankaları arasında varılmış olan bir anlaşma" dedi.

Cano, "Bu (işlem) iki müttefik ülke arasında yapılıyor çünkü, düşünün; eğer altınımızı İsviçre'ye göndersek, bize yaptırımlar nedeniyle altınımızın orada kalacağını söyleyebilirler." ifadelerini kullandı.

Cano bu işleme katılan Türk şirketlerinin adlarını ve rafine edilen altının miktarını açıklamadı ancak hükümetin bu yıl küçük çaplı altın madencilerinden 9.1 ton altın satın aldığını söyledi.

Cano, Türkiye'de rafine edilen altının Venezuela'ya iade edildikten sonra merkez bankasının varlık portföyüne dahil edildiğini bildirdi.

"Kaçak altın gönderilmiyor"

ABD, insan hakları ihlalleri ve demokrasinin zayıflatılması gerekçeleriyle geçen yıl Venezuela'ya bir dizi yaptırım uygulamaya başladı. Bunlar arasında ABD vatandaşlarının devletin ya da devlete bağlı kurumların çıkardıkları tahvilleri almalarına getirilen yasak da var.

Cano altın konusundaki açıklamasını, muhalefet lideri Julio Borges'in hükümetin Türkiye'ye altın satarak azalan petrol üretiminin açığını kapatmak istediği iddiası üzerine yaptı.

Cano, "Türkiye'ye kaçak altın gönderilmiyor" dedi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ülkedeki gıda ve ilaç darlığı ile haziranda yıllık bazda yüzde 46 bini aşan enflasyona neden olarak, ülkesine karşı açıldığını söylediği "ekonomik savaşı" gösteriyor.