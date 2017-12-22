VİOP'ta endeks kontratı alıcılı başladı

22 Aralık 2017

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 138.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 425 puan üzerinde 138.000 seviyesinde dengelendi.

Dün, pozitif bir seyir izleyerek 138.225 puanla 9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 137.575 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de yoğun veri trafiğinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 138.500 ve 140.000 seviyelerinin direnç, 137.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA