VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 5.891,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 5.897,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerileyerek 5.891,75 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikaların yönelik belirsizliklerle karışık seyrettiğini söyledi.

Aralık vadeli endeks ve pay kontratlarında vade sonuna 3 gün kalması nedeniyle pozisyon taşıma ve kapatma işlemlerinin oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, yatırımcıların temkinli olmalarında fayda olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 5.850 ve 5.800 seviyelerinin destek, 5.950 ve 6.000 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.