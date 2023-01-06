VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 altında 5.843,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün pay piyasalarında etkisini artıran satışlarla sert düşen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 6,7 altında 5.888,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 5.844,50 puana indi.

Küresel pay piyasaları, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentileri aşmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına ilişkin verilerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Dünkü ADP özel sektör istihdam verisinin ardından para piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler yüzde 59'a inerken, 50 baz puan öngörüleri ise yüzde 41 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün ayrıca Almanya'da perakende satışlar ve euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 5.800 ve 5.750 puanın destek, 5.900 ve 6.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.