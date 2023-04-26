VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 azalışla 5.395,75 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 5.395,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,6 altında 5.405,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 5.394,75 puana geriledi.

Bilanço takvimi yatırımcıların odağında

Analistler, küresel pay piyasalarında, artan resesyon endişeleriyle bir süredir devam eden yön arayışının ardından satış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığını ifade ederek, ABD'de yoğunlaşan bilanço takviminin yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.450 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.350 ve 5.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.