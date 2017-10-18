VİOP'ta endeks kontratı güne pozitifte
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 131.800 seviyesinde dengelendi
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan üzerinde 131.800 seviyesinde dengelendi.
Dün gün içinde 132.500 puana kadar çıkan endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kazancıyla günü 131.525 puandan kapattı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 132.500 seviyesinin direnç, 130.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA