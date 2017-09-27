VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 129.400 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.650 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen altında 129.400 seviyesinde dengelendi.
Dün, önceki günkü kayıplarının tamamını telafi eden endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 1,43 değer kazanarak 129.500 puandan kapanmıştı.
Analistler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunun ardından yetkililerden gelen açıklamalar ile yurt içinde bugün saat 13.00'te açıklanacak Orta Vadeli Program'ın (OVP) detaylarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 126.900 seviyesinin destek, 130.000 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA